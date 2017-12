Vidéo - Un repas de fêtes pour les SDF

Le président Edouard Fritch a annoncé, lors de cette soirée, vouloir faire construire un nouveau centre d'accueil pour les SDF. Un établissement également destiné à favoriser leur réinsertion sociale.



Rédaction web

C'est devenu une tradition. Chaque année en période de fêtes, le gouvernement invite les sans domicile fixe à partager un repas sous le chapiteau de la Présidence. Cette année, les associations qui oeuvrent en faveur des SDF ont sélectionné 300 personnes pour cette soirée festive.Une invitation que certains, dont Raimana, tiennent à honorer chaque année "je tiens vraiment à venir, c'est beaucoup pour nous, c'est un bon geste". Barbu, lui, a apprécié d'être accueilli par le président en personne sur le parvis et a été séduit par les animations qui ont été proposées avant le repas.Pour Laurent Tarihaa, qui travaille chaque jour avec ces hommes et femmes qui vivent dans la rue, en cette période de fêtes chacun veut donner "un peu de soit, un peu de temps, un peu d'énergie et surtout beaucoup d'amour pour les personnes qui sont à la rue. Pour les personnes qui sont dans des situations très précaires".Sitôt le repas terminé et les cadeaux distribués, les SDF sont retournés dans la rue sans attendre la fin de la soirée.