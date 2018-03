Vidéo - Un projet de marché sur l'eau à Punaauia

Rédaction web avec Tamara Sentis

À Punaauia, pour acheter des fruits et légumes, il faut se rendre au magasin… ou compter sur la chance. Pas de marché municipal dans la commune, c’est en bord de route que les producteurs vendent leur marchandise.Samedi, pour la première fois la commune accueillera devant la mairie un marché du terroir."Ceux qui sont concernés, ce sont les résidents de Punaauia qui sont en même temps producteurs, aussi bien pêcheurs, agriculteurs, horticulteurs... Il y a plusieurs stands prévus, en priorité pour ceux de Punaauia mais on ouvre aussi à d'autres producteurs qui ne sont pas de Punaauia", explique le maire Rony Tumahai.L’évènement aura lieu désormais chaque premier samedi du mois. Mais ce n’est qu’une étape. À terme, l’objectif de la municipalité est de construire son propre marché et elle a eu une idée originale : il sera installé sur un ponton, au-dessus du lagon."Nous envisageons d'aménager le littoral, le bord de mer qui se trouve entre le Captain Bligh et le magasin Week-end. Nous allons innover (...) Nous allons aménager un parking en bord de mer et tout le reste ce sera un marché sur ponton qui va accueillir aussi bien les produits des pêcheurs et quelques fare style polynésien pour accueillir les agriculteurs. Une fois que ce marché sera aménagé, nous allons demander à tous ceux qui sont en bord de mer de vendre leur produits", annonce le maire de Punaauia.Simple effet d’annonce avant les élections ou véritable projet ? Nous le saurons au démarrage des travaux. Le maire annonce une inauguration, avant la fin de sa mandature.