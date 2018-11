Vidéo - Un photographe australien célèbre Teahupoo et ses surfeurs

Dans sa vidéo "The Road to Homecoming", Ryan Moss, un photographe californien vivant à Hawaii, fait honneur à la vague de Teahupoo et à ses habitants. Il a passé trois mois à filmer les talentueux surfeurs du célèbre spot, dont Matahi Drollet. Des images splendides qu'il partage dans sa vidéo d'une dizaine de minutes.