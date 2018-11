Vidéo - Un jeune homme repêché après avoir tenté de nager de Moorea à Papeete

Ce mercredi matin, à la demande des autorités, le navire Aremiti 5 a dû faire demi-tour pour venir en aide à un bodyboardeur en dérive.



Le jeune homme, âgé de 16 ans, tentait de regagner Papeete à la nage depuis Moorea. L'Aremiti l'a récupéré choqué mais vivant. Qu'est-ce qui a amené ce jeune à se mettre dans une telle situation ? Les circonstances sont pour l'instant assez floues. Le garçon, Américain par son père et Tahitien par sa mère, aurait fait une fugue. Il aurait tenté de rejoindre Papeete pour voir un de ses proches avant son départ.



"On est parti à l'heure du port de Vaiare. Et 10mn après, on était avec mon second. Et il me fait signe qu'il y a quelqu'un à l'eau", raconte le capitaine. Tous les mardis, l'équipage s'entraîne en cas de sauvetage. Cette fois, c'est la réalité : les hommes se précipitent et récupèrent le nageur. "Il était essoufflé, fatigué. Quand il parlait on ne comprenait rien", explique un des hommes qui a repêché le jeune.



Le JRCC et les pompiers ont été alertés. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital.



