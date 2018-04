Vidéo - Un festival pour le tatouage à Faa’a

Rédaction web avec J-B Calvas et Davidson Bennett

Vous souhaitez vous faire tatouer ? Le festival du tatouage est fait pour vous !C’est dans l’enceinte de la mairie de Faa’a que se sont réunis une vingtaine de jeunes tatoueurs, désireux de satisfaire les demandes de leurs clients.Ariitai Pai, organisateur du festival, a effectivement voulu mettre ces nouveaux talents sur les devants de la scène :« Ce sont des tatoueurs qu’on n’a pas l’habitude de voir dans les grandes manifestations et j’ai vu qu’ils avaient une qualité de travail quand même impressionnante. »Passionnés par l’art ou le dessin, ce festival donne l’opportunité à ces jeunes tatoueurs de se confronter aux autres. Mihiura Tetuanui, qui a grandi dans une famille où personne ne pratiquait le tatouage, raconte :« J’ai été au Centre des métiers d’art. Aujourd'hui, je fais ce que j’avais envie de faire : tatouer. Je ne me qualifie pas de professionnel. Je viens ici pour m’évaluer surtout. »Deux jours de concours ont également été réservés pour clôturer ce festival. ​Vous avez encore jusqu’à dimanche pour aller à la rencontre de ces artistes. Et, qui sait, déciderez-vous peut être de franchir le pas.