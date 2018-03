Vidéo - Un défi pour retrouver le goût de la lecture

Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau-Cordette

Comment faire renouer les jeunes avec la lecture ? Les équipes pédagogiques des lycées professionnels des îles de Tahiti et de Moorea organisent depuis plusieurs années un défi lecture.Ce mardi, 400 lycéens se sont retrouvés au grand théâtre de la maison de la culture pour la finale. But de l’opération : tester leurs connaissances sur quatre œuvres littéraires.Dans l’assistance, certains ne lisent pas ou peu. D’autres se sont lancés à fond dans l’aventure, par goût du défi. Une élève témoigne :« Je ne lis pas beaucoup mais j’ai bien aimé lire les livres. Je ne suis pas venue ici pour perdre… »L’objectif des enseignants est d’insuffler le coup de la lecture aux lycéens. Parmi les œuvres à l’étude : le livre de Patrick Chastel Terreur à Hiva Oa. Cet ancien enseignant avait participé avec une de ses classes à un défi il y a plusieurs années.Présent en tant qu’auteur, il ne peut douter de l’efficacité d’un tel événement. Il explique :« J’ai cherché à faire lire mes élèves. C’est aussi pour ça que j’ai écrit des livres. Cela permet de faire voir à tous ces enfants que ce n’est pas si difficile que ça. […] Pour ces défis, il faut se tourner vers la littérature locale. Il faut leur faire aimer des livres qui parlent de chez nous, qui parlent d’ici. On leur fera aimer les grands auteurs après… »