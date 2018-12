Vidéo - Un couple nu au sommet de la pyramide de Khéops provoque un tollé

En Égypte, très vite, la photo et la vidéo ont suscité colère et polémique, car beaucoup ont vu dans ces scènes des actes illégaux et irrespectueux du patrimoine égyptien. "Une civilisation de 7 000 ans s'est transformée en décor pour une scène sexuelle", a écrit un internaute égyptien sur Twitter. "Ils veulent porter atteinte à la dignité et la fierté des Égyptiens, car la pyramide reflète la gloire et la grandeur du peuple égyptien", a affirmé un autre.



Les autorités égyptiennes ont ouvert une enquête, émettant en outre des doutes sur la véracité des images. "Le parquet égyptien a ouvert une enquête sur l'acte du photographe danois et l'authenticité de la vidéo et des photos du haut de la pyramide de Khéops qu'il a publiées", a déclaré mardi à l'AFP Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités égyptiennes. Si ces images ont vraiment été tournées au sommet de la pyramide, il s'agirait d'un "crime extrêmement grave", a-t-il ajouté.