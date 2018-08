Vidéo - Un concept store dédié à l'artisanat local va ouvrir au Vaima

Rédaction web avec Sophie Guébel

Un nouveau concept store va ouvrir au centre Vaima. 400 m2 d’espaces avec vue sur la rade de Papeete seront dédiés à la valorisation et l’innovation de l’artisanat en Polynésie. Co-fondé par le designer Gael Manes, ce concept store est une première à Tahiti.Baptisé Kaly and Joy, il sera réparti sur deux niveaux. Un espace de vente de 250 m2 et un concept de café écologique au rez de chaussée. L’étage sera dédié à l’accompagnement des starts up. Le concept store se veut être un véritable tremplin pour l’artisanat à l’international : "On va encore au-delà (du concept store, NDLR). C'est porté par une ONG et c'est une ONG donc on vient incorporer une cellule d'innovation et de marketing qui va permettre directement ici de pouvoir sélectionner des marques, les restructurer et les emmener à l'international".Les marques devront s’acquitter d’une participation mensuelle pour avoir accès aux prestations. Une vingtaine d’entreprises se sont déjà manifestées pour participer au projet. Si vous désirez vous aussi faire partie de l’aventure, rendez-vous sur la page Facebook de Kalyandjoy. L’ouverture du concept store est prévue pour le mois d’octobre.