Vidéo - Un chauffard se fait saisir son gros 4x4

Le lendemain, mardi 30 octobre, deux victimes déposent plainte à la gendarmerie de Papara pour mise en danger de la vie d’autrui, preuve vidéo à l’appui.Les gendarmes de la brigade localisent rapidement le chauffard sur la commune de Papara. Âgé de 42 ans, il est convoqué à la gendarmerie et placé en garde à vue. Il est entendu pour les multiples infractions au code la route et reconnaît les faits reprochés.Le chauffard répondra de ses actes devant la justice dans le courant du mois de juin 2019 et son puissant pick-up 4x4 de marque GMC a fait l’objet d’une saisie judiciaire, ordonné par le magistrat du parquet.Remis en liberté à l’issue de sa garde à vue, il est donc reparti de la brigade à pied !Les routes du fenua vont être placées sous haute surveillance durant ces prochaines semaines, prévient la gendarmerie dans un communiqué. Chaque année des comportements à risque au volant ont fait de nombreuses victimes. Le bilan est de 30 morts en Polynésie depuis le début de l'année. Une prise de conscience est réclamée. Les contrôles vont s'intensifier.