BUZZ

Vidéo - Un camion de la Brinks sème des billets sur l'autoroute

Samedi 15 Décembre 2018 à 09:20 | Lu 266 fois

USA – Les automobilistes qui circulaient sur la Route 3 West dans le New Jersey ont eu l’heureuse surprise de voir la chaussée parsemée de dollars. Et pour cause. Un camion de la Brinks s’est pris pour le Petit Poucet semant aux quatre vents sa précieuse cargaison. La cause : la porte arrière du véhicule ne fermait pas correctement

SOCIÉTÉ | Miss France 2019 | Hura tapairu 2018 | FAITS DIVERS | CULTURE | BUZZ | MONDE | SPORT | POLITIQUE | HEIVA 2018 | Hawaiki Nui | Beach soccer | Tahiti Pro Teahupoo | Digital Festival Tahiti | Mister Tahiti | Festival des îles | RECORD DU MONDE UKULELE | FenuaHeroes | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | VA'A PORTRAITS | TAHITI VA'A 2018