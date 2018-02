Vidéo - Un boîtier internet pour les touristes : Air Tahiti Nui s'associe à Tahiti Wifi

Rédaction web

Ils font partie des finalistes du concours de création d'entreprises dans le domaine du tourisme. Alexandre Parise et Vanessa Maudet ont créé Tahiti Wifi, un boîtier Internet destiné aux touristes. Alexandre était l'invité de notre émission Web Zone en décembre dernier. C'est en voyageant que lui et sa compagne ont découvert ce système. Tahiti Wifi est opérationnel depuis le 4 décembre. Pas besoin de prendre d'abonnement internet, les touristes peuvent réserver leur boîtier en ligne et le récupérer à leur arrivée à Tahiti. Ils se connectent ensuite directement à internet.Ce lundi, Air Tahiti Nui annonce dans un communiqué qu'elle s'associe à Tahiti Wifi. Les boîtiers seront également disponibles en commande sur le site Internet de la compagnie au tiare. "Avec une couverture optimale dans 65 îles et une connexion haut débit, nos visiteurs pourront désormais plus facilement et immédiatement partager leurs plus beaux moments de voyage en toute liberté, qu’ils soient en excursion sur l’eau ou à terre.À l’heure des réseaux sociaux et du partage immédiat, ce service de pocket Wifi est voué à devenir un atout majeur de la promotion de nos îles. Avec des forfaits proposant jusqu’à 20 Go de données et la possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils en simultané, chaque touriste devient un vecteur live de promotion pour le plus grand bénéfice de notre destination.Avec ce service de pocket Wifi, Air Tahiti Nui et Tahiti Wifi ont pour ambition de simplifier la vie des touristes en leur permettant de se situer, de trouver facilement des divertissements et activités en fonction de leurs centres d’intérêt et de partager en direct leurs expériences avec leurs proches.Air Tahiti Nui espère à terme pouvoir améliorer l’expérience de voyage de ses passagers en proposant une application de conciergerie dédiée, véritable compagnon de voyage. À chaque étape de leur séjour, les clients de la compagnie pourront ainsi bénéficier de services exclusifs et d’un panel d’activités sur mesure."Une vidéo expliquant le fonctionnement de ce boîtier est disponible sur Internet en français et anglais. Tahtii Wifi est le seul boitier de ce type disponible au fenua.