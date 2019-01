Vidéo - Un baccalauréat à la carte à partir de 2021

La rentrée 2019 s’annonce complexe pour les élèves de Première. Ils seront les premiers à passer le nouveau bac en juin 2021. Ils devront suivre des cours communs à tous et choisir trois spécialités sur les 12 proposées comme les mathématiques, la physique chimie, l’enseignement numérique, les sciences économiques et sociales, les sciences de l’ingénieur ou encore les arts. Pour certains élèves, c'est encore le flou total : "Quelle branche on aura plus tard... Par exemple si on veut aller en L, on ne sait pas quoi prendre..." nous dit une lycéenne.