Vidéo - Un avion de United perd la partie avant d'un réacteur en plein vol

Les passagers d'un vol United en provenance de San Francisco et à destination de Honolulu ont eu une belle frayeur mardi, rapporte Hawaii News Now. L'appareil a perdu la partie avant de son réacteur droit plusieurs minutes avant son arrivée à Hawaii.Le vol United Airlines 1175 a dû réaliser un atterrissage d'urgence et a été accueilli par des camions de pompiers. Aucun blessé n'a été signalé. Mais les passagers ont eu une très peur : "Il y a eu un grand fracas... et l'avion a vraiment commencé à trembler", a déclaré une passagère. "Il y a eu un grand bang et ensuite c'était comme un cliquetis et l'avion tremblait"Les pilotes ont malgré tout réussi à poser l'avion en douceur.Dans un communiqué, la compagnie a déclaré que ses pilotes "suivaient tous les protocoles nécessaires pour atterrir en toute sécurité", avec 363 passagers et 10 membres d'équipage à bord. United airlines a également indiqué qu'elle coopérait avec les personnes chargées de l'enquête.