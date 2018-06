Vidéo - Un an après l'ouverture de Tatutu, quelle est la situation à Nuutania ?

Les cellules de Nuutania sont en cours de rénovation. Longtemps insalubres, elles s’équipent peu à peu de sanitaires et de douches individuels.Un étage est à présent entièrement consacré aux nouveaux arrivants, comme le prévoit la législation. La Maison d’arrêt pour femmes a elle aussi fait l’objet d’une rénovation complète.Des travaux importants attendus par les détenus. Et rendus possibles grâce à la forte baisse des effectifs. "Ça change beaucoup. On peut se doucher autant qu'on veut (...) Ça fait du bien. Avant, on avait une douche pour tout le monde, là on a une douche pour deux", témoigne un détenu.Nuutania compte à présent 221 pensionnaires pour 165 places – soit une surpopulation de 130%. L’établissement se situe dans la moyenne d’une Maison d’arrêt classique. Loin du pic de 455 détenus atteint en octobre 2015, elle ne fait plus l’objet de recours devant le tribunal administratif pour dénoncer les conditions de détention.Mais Nuutania a fait face, ces derniers mois, à des records d’arrivées. Jusqu’à 62 en octobre dernier… "La baisse de nos effectifs numériquement a permis au parquet général et au parquet de Papeete de mettre à exécution des peines qui étaient en attente. Et donc on a connu malgré la baisse des effectifs, parfois un flux d'entrants supérieur à ce qu'on pouvait connaître avant l'ouverture de Papeari. Mais c'est très conjoncturel et on voit déjà ce phénomène se tarir", explique Yannick Massard directeur de Nuutania.L’ouverture de Tatutu a profondément changé la nature de la population carcérale de Nuutania. Si la prison de Faa’a demeure la porte d’entrée dans l’univers de la détention, elle est désormais principalement une Maison d’arrêt, et accueille les prévenus et les détenus condamnés à moins de 6 mois de prison.