Vidéo - Un Polynésien reprend "Despacito" au ukulélé

"Despacito", de Luis Fonsi et Daddy Yankee, a été la chanson la plus écoutée en streaming de tous les temps, et la vidéo la plus visionnée sur YouTube. Un succès planétaire pour ce tube aux influences pop et reggaeton qui continue de faire danser.Et plus d'un an après la sortie de "Despacito", un internaute qui vit à Maupiti a décidé de reprendre la chanson uniquement accompagné de son ukulélé qu'il maîtrise à la perfection. La vidéo partagée sur Facebook il y a quelques heures seulement comptabilise déjà plus de 7 500 vues et a été partagée près de 300 fois.