Vidéo - Ukulele : de jeunes prodiges à Tahiti

​Reportage Mata Ihorai et Jeanne Tinorua

C’est à l’âge de 4 ans que Keuenui Paraue s’est découvert une passion pour le Ukulele. Il faut dire que chez les Paraue, la musique c’est une histoire de famille. "Mon tonton, mon papa, mon cousin... Et ça fait 7 ans que je suis à l'école de ukulele de Moana. (...) Au départ je ne connaissais pas les notes. Petit à petit j'ai progressé. Je suis plutôt soliste", confie Keuenui.C’est sa mère, Marie-Danielle, pourtant non pratiquante, qui l’inscrit aux cours de Moana professeur de musique et de chant. Et durant ces 7 années d’apprentissage, elle s’est efforcée d’accompagner au mieux son fils. "Au début il a joué avec un Luna quand il a démarré à 4 ans. À partir de 9 ans, il a commencé à jouer au ukulele facilement. Des fois ça lui arrive de jouer à l'église Sainte Trinité, dans la paroisse quand il y a des animations"Et Keuenui, n’est pas le seul prodige que Moana a pris sous son aile. Avec ces jeunes, il souhaite mettre en avant les sonorités polynésiennes, souvent mises de côté au profit des partitions étrangères. "Il y a mon neveu, et une petite fille aussi qui vient d'entrer dans mon école. Elle chante et elle joue. Elle va faire The Voice. (...) J'en veux un peu aux personnes des autres écoles : il faut apprendre nos chants, composés par nos anciens", lance le professeur.Le 24 février s’annonce donc sous de bons auspices. En tous les cas, pour le Ukulele la relève est toute assurée.