Vidéo - Tupaia, un avion... et le nom d'un glorieux navigateur

Rédaction web avec Rony Mou-Fat



Donner au Dreamliner le nom de Tupaia a beaucoup surpris la famille Tupaia de Raiatea. Maître incontesté de la navigation dans le Pacifique, Tupaia était, selon Viriamu Tupaia, prédestiné à la navigation aérienne."Tupaia en langue tahitienne, c’est poser pied debout, donc c’est par voie maritime. Et son autre nom de famille, c’est Tautu, c’est la même famille. Et Tautu, ça veut dire atterrir debout, c’est par voie aérienne", déduit-il.Autre détail qui le rapprochait de la voie aérienne ? Son lieu d’habitation. Tupaia habitait face à l’aéroport de Uturoa, c’est de là qu’il partait souvent en exploration à bord de sa pirogue double Te Mata o Hiva, traduisez "l’œil de l’océan", avant de devenir guide auprès du capitaine Cook."Il a fait les Fidji, les îles Cook, il a été jusqu’à Wallis-et-Futuna, poursuit Viriamu. Mais il allait beaucoup plus souvent aux îles Australes, en particulier à Rurutu. Il a déjà été en Nouvelle-Zélande. Il pouvait disparaître pendant six mois. C’est pour ça que son père était tout le temps en colère après lui."Tupaia est un nom que l’on n’est pas près d’oublier, grâce à la compagnie au tiare. A Raiatea, son portrait surplombe la ville de Uturoa.