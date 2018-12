Vidéo - Tuamotu, Marquises : le câble Natitua est en service

Rédaction web

Aux Marquises, des essais vont être faits pour raccorder certaines vallées : "Dès le départ de Natitua, on avait identifié que certaines vallées des Marquises continueraient d'être desservies soit en satellite pour celles qui sont très reculées, soit par des faisseaux hertziens, qu'on a déjà existant (...) On va étudier la possibilité de raccorder certaines vallées en RTTH, une combinaison de fibre optique avec de la radio", explique le P-dg de l'OPT. Les tests vont débuter à Nuku Hiva et Hiva Oa.Près de 22 000 habitants pourront bénéficier de l'internet haut-débit grâce à Natitua. Un atout pour le développement économique des îles éloignées.Natitua a été mis en place pour un coût de plus de de 6,5 milliards Fcfp, financé à 55% par l’OPT et 45% par l’Etat, dont la défiscalisation nationale accordée le 6 décembre pour près d’1,5 milliard de Fcfp et la subvention numérique attribuée par le Haut-Commissaire pour près d’1,2 milliard de Fcfp.Prochaine étape : raccorder les Australes. "Nous allons profiter de la venue du bateau de Subcom, fournisseur du câble Manatua, pour aller étudier le tracer de la route maritime du câble qui pourrait raccorder Tubuai et Rurutu. La décision n'est pas prise", prévient le P-dg de l'OPT.