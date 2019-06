Rédaction web

Le départ a été donné Baie de Taaone à partir de 8h00. Si les Juniors et les femmes avaient 14km à parcourir avec un demi-tour à la pointe Vénus, les seniors, vétérans et équipes mixtes avaient quant à eux, 22 km de course, en contournant le motu Martin. Résultat des courses, les deux équipages de Shell Va’a s’adjugent les deux premières places du podium laissant la troisième place à Arue Va'a.