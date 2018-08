Vidéo - Trials Tahiti Pro Teahupoo : Tikanui Smith et Mateia Hiquily intègrent le tour

Rédaction web

Tikanui Smith et Mateia Hiquily se sont qualifiés pour la finale des Trials ce mardi.Il y avait deux places à remporter pour le Main event. Il était prévu que le premier Tahitien à se qualifier pour la finale décrocherait une Wild Card et que le gagnant des Trials serait lui aussi qualifié pour le Main event.Quoi qu'il arrive, Tikanui et Mateia intègreront donc le Championship Tour (CT) et participeront au Main event qui devrait débuter vendredi sur le spot de Teahupoo.Tikanui Smith, blessé en quarts de finale au a obtenu sa Wild card en battant le Brésilien Bruno Santos en demi-finale. Mateia Hiquily a quant à lui éliminé Matahi Drollet pour accéder à la finale.Qui repartira avec le trophée des trials ? La remise des prix de ces Trials aura lieu juste après la finale. Elle sera à suivre en direct sur TNTV.