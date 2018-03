Vidéo - Transports : thématique majeure de la campagne

Rédaction web avec Laure Philiber et Brandy Tevero

Aériens, maritimes, ou terrestres, locaux ou internationaux : les transports sont depuis toujours un enjeu majeur en Polynésie. Dans la campagne des Territoriales, ils sont l’une des thématiques majeures. A pied, à vélo, en bateau ou en avion : chaque habitant est concerné.Que proposent les candidats aux élections ?Marcel Tuihani souhaite mettre en place des navettes maritimes entre Papeete et la presqu’îleDes trucks authentiques alimentées en énergies renouvelables.Le parti souhaite installer un tramway aérien pour désengorger la ville.Autre solution : inciter les armateurs à investir dans des cargos plus adaptés pour un transport à moindre coût comme le Aranui.Le Tavini souhaite toujours la construction d’un aéroport international aux Marquises pour capter 1 % des sept millions de touristes à Hawaii.Pour Tauhiti Nena, il faudrait développer les parkings à l’entrée de la ville et le prêt massif de vélos. En centre-ville, le parti souhaite que les bus deviennent gratuits.En ce qui concerne le transport maritime, comme le Tavini, E Reo Manahune entend apporter un soutien aux armateurs pour développer les navettes inter-îles.Une autre priorité de la liste réside dans le réaménagement de l’aéroport de Faa’a et la construction d’une structure de repli à Papara et/ou Marquises.La mise en place d’un tarif unique de 100 francs pour tous les trajets en bus.Pour les transports en commun, des tarifs moins chers pour les étudiants et les personnes âgées. Le parti souhaite inciter les particuliers à rouler « plus propre ».Dans son programme, le Tapura indique vouloir renégocier avec l’Etat pour la continuité territoriale et faire un aéroport de repli à Rangiroa.Le parti a pour objectif de développer la culture d’algues pour les transformer en pétrole.