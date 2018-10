Vidéo - Transports en commun : ce qui va changer à Tahiti

Depuis quelques mois, ce sont des élèves de la Presqu’île qui expérimentent 8 nouveaux bus. Ces prototypes remplaceront progressivement les véhicules actuels. Fini la NTCE, la RTC, ou la TTCO : un seul opérateur sera désormais chargé des transports en commun terrestres sur l’île : le RTCT (Réseau de Transport en Commun de Tahiti).Le RTCT promet de réels progrès en matière d’information des usagers. "Il y aura une meilleure communication de notre part, un site internet, une page Facebook, des flyers, des brochures... en plus des agences et des supports téléphoniques que nous avons déjà. Au niveau des lignes, si le bus doit passer à 6 heures, il passera bien à 6 heures. On s'y engage. Il y aura un système de géolocalisation afin de permettre où le bus se trouve et s'il y a des perturbations sur le réseau" explique Xavier Chung Sao, le directeur de RTCT.