Vidéo - Transport aérien en Polynésie : United Airlines fait officiellement son entrée

Le vice-président du Pays Teva Rohfritsch et la ministre du Tourisme Nicole Bouteau étaient eux aussi présents à l’aéroport. Car l’arrivée d’une nouvelle compagnie est synonyme de regain d’activité. "Ce sont des touristes en plus, des nuitées en plus, des prestations d’activité… Cela va générer des emplois directs, se réjouit Nicole Bouteau. Et puis United fait partie des fleurons des compagnies américaines, donc c’est une satisfaction."



La barre symbolique des 200 000 touristes a d’ores et déjà été franchie. Avec l’arrivée de French Bee et maintenant de United Airlines, le nombre de visiteurs devrait encore progresser.



"Globalement, reprend la ministre du Tourisme, on constate qu’il y a un dynamisme du côté de l’aérien. Aujourd’hui on parle de United, on a parlé de French Bee, et d’Air Tahiti Nui qui renouvelle sa flotte. Il faut noter que Air New Zealand a consolidé son 3e vol hebdomadaire, et que Hawaiian Airlines se positionne sur un 2e vol hebdomadaire, donc il y a une vraie dynamique sur la destination."