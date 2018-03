Vidéo - Trafic d’ice : un repenti affirme que pour s'en sortir il faut du "soutien et de la volonté"

Rédaction web avec Sam Teinaore

Il a décidé de changer de vie. Ce mardi, un ancien trafiquant et consommateur d’ice était convoqué à la barre du tribunal correctionnel avec six autres personnes. Ils étaient jugés pour leur implication dans un trafic d’ice, en petites quantités, entre janvier 2014 et juin 2016. Selon leurs avocats il ne s’agissait pas d’un trafic à but lucratif mais exclusivement d’un trafic pour de la consommation.Celui qui se dit repenti a expliqué au président du tribunal avoir tout arrêté. A la sortie de la salle d’audience, il a répété :« J’aimerais que les consommateurs d’ice entendent que l’on peut s’en sortir. On peut le faire si on met le Seigneur dans notre vie... […] La famille et les amis sont aussi importants. »Sur les sept prévenus, ce mardi, seulement six étaient présents. L’absent a été condamné à trois ans ferme comme trois autres des protagonistes. Les trois derniers sont ressortis libres, dont le repenti. C’est son discours, selon lui, qui lui a valu de ne pas passer par la case prison malgré un casier judiciaire fourni.Après des années dans la drogue, il explique avoir tout arrêté, suivi une formation, trouvé un travail et s’être reconcentré autour de sa vie de famille. Il a continué :« Il faut vraiment changer tout ton système de vie que tu avais avant. Tes amis, tes habitudes, tes priorités aussi. Prendre son courage en main et se bouger. Si tu ne te bouges pas, tu n’as pas de résultats. »Libre, l’ancien trafiquant espère pouvoir se tourner vers un groupe de parole. Il aimerait aider les personnes à se sortir de l’ice. Il explique :« Ce n’est pas tout seul qu’on peut réussir. Il faut un soutien et beaucoup de volonté. »