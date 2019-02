Vidéo - Trafic d'ice : "J'ai été menacée avec un pistolet sur la tempe" raconte une mule

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas et Sam Teinaore

Et bien que la plupart des commanditaires sont aujourd'hui sous les verrous, elle ne se sent toujours pas en sécurité : "J'ai carrément peur, même depuis ma sortie. C'est pour ça que je reste chez moi, je n'en bouge plus. (...) J'espère que je pourrai refaire ma vie avec mes enfants. (...) Mais j'aurai toujours peur, même quand le procès sera fini. Car ils ont encore des familles à l'extérieur et ils peuvent envoyer des messages et s'en prendre à mon foyer" confie Hina.Interrogés dans la foulée par le président du tribunal, les mis en cause ont catégoriquement nié avoir menacé quiconque. Lors de l’instruction, d’autres mules avaient pourtant affirmé avoir elles-aussi été violentées par des hommes cagoulés. Et chez l’un des principaux boss, trois armes à feu avaient été saisies. Le procès se poursuit mercredi.