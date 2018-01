Vidéo - Tourisme : 2018 sera une année "historique" dans le secteur de la croisière en Polynésie

Rédaction web

Les chiffres du tourisme en Polynésie pour 2017 ne sont pas encore tous connus. Mais déjà, les tendances montrent que la tendance se poursuit. "Nous avons eu une très belle année 2017 tant en fréquentation qu'en terme de remplissage de nos hébergements, de nos hôtels, en terme de retombées économiques", affirme Nicole Bouteau. "Nous avons hâte d'avoir les chiffres définitifs."Ces résultats sont selon Nicole Bouteau, le résultat du travail effectué par les professionnels du tourisme et le Pays. Conséquence : l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes, French Blue et United airlines. "La destination a gagné en crédibilité", estime Nicole Bouteau.La ministre est allée à la rencontre des Tours opérateurs à l'étranger. "J'ai vu toutes les plus importantes compagnies qui opèrent dans nos îles et c'est vrai que 2018 sur le secteur de la croisière, va être une année historique parce que nous allons avoir le plus grand nombre d'escales et surtout, des compagnies de croisière qui vont faire du turn around. Les bateaux seront en tête de ligne en Polynésie et il y aura du débarquement et de l'embarquement de passagers."Côté hébergement, la ministre met une nouvelle fois en avant les pensions. "Nous travaillons avec les opérateurs sur les réouvertures d'hôtels, des extensions. Mais l'hébergement ne se limite pas qu'à l'hôtellerie classée. Il y a aussi les pensions de famille qui représentent aujourd'hui 1500 unités, 1500 chambres. Et un autre phénomène qui se développe ces dernières années : la location saisonnière, les meublés du tourisme, que tout le monde appelle Airbnb."Pour la ministre, l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes pourraient mener Air Tahiti à revoir ses horaires de vols dans les îles, "pour pouvoir connecter directement les vols internationaux de nuit vers les îles."