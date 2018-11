Vidéo - To'are : Manavib's en concert à la Maison de la culture jeudi

Rédaction web

Ils devaient se produire en septembre. Le groupe Manavib's sera finalement ce jeudi sur le Paepae a Hiro de la Maison de la culture.Ils présenteront pour la première fois sept compositions jamais encore entendues en live.Et le groupe réserve une autre surprise aux spectateurs : Manavib's a souhaité "créer des mises en scènes pour enrichir le spectacle afin d’affirmer leur identité sur la scène de la musique polynésienne", annonce la Maison de la culture.La chanteuse du groupe, Vaitiare, était mardi l'invitée de l'émission Fenua Acess. Penu d'or, 9 semaines et un jour, le Grand Casting... Vaitiare a participé à de nombreux concours de chants. Mais c'est suite à sa participation à Paki paki que l'idée d'un groupe a germé.Le groupe propose aujourd'hui un répertoire varié et se produit dans les hôtels, restaurants et pour des événements privés. "Je suis interprète, auteur et compositeur (...) J'affectionne notre langue. J'ai fait des compositions en tahitien qu'on va faire découvrir", annonce Vaitiare. "Avec mon père qui est musicien, j'étais baignée dedans depuis petite, mais sans penser qu'un jour ça deviendrait ma passion."