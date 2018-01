Vidéo - The Voice : le grand casting arrive à Tahiti

Rédaction web avec Thomas Chabrol

C’est un tremplin pour les mélomanes. Le grand Casting souhaite auditionner en avril les chanteurs polynésiens. Ce programme d’auditions a connu un véritable succès en Nouvelle-Calédonie avec des diffusions en direct sur Facebook puis une émission télé. Ce coup de projecteur a permis à quatre "talents" calédoniens de participer aux auditions à l’aveugle de l’émission The Voice.Sur le même modèle, le grand casting vise cette année le fenua. Xavier Vergès, producteur et responsable de casting, entend développer le concept en Polynésie française. Les auditions pourraient démarrer au mois d’avril, pendant les vacances scolaires. Il explique : "Chez les gens du Pacifique, le chant fait partie intégrante de la culture. En Polynésie plus qu’ailleurs. Je pense qu’il y a vraiment de beaux talents."Les auditions auront lieu à Tahiti mais aussi dans les îles : Moorea, Bora Bora, Huahine… Le producteur détaille : "L’intérêt pour un programme comme The Voice, de venir faire des castings sur la zone Pacifique, c’est de faire découvrir de nouveaux sons surtout puisqu’il y a très peu de musique qui est sortie à l’internationale depuis la zone Pacifique."Les premières auditions se dérouleront à huis clos, face caméra et face au producteur. Les chanteurs peuvent venir avec une bande son, avec l’instrument de leur choix ou encore avec un musicien. Les performances seront diffusées en direct sur Facebook, sur la page du Grand casting. Xavier Vergès précise : "Mon objectif est de rencontrer entre 300 et 600 talents polynésiens et d’en sélectionner une soixantaine avec qui je vais travailler de nouveau pour le casting The Voice qui aura lieu au mois de juin"Ceux sélectionnés continueront l’aventure et passeront un nouveau casting face, cette fois, au directeur France de The Voice.Les auditions seront ouvertes aux enfants à partir de 7 ans et aux adultes. Les inscriptions au grand casting seront ouvertes en mars prochain. Serez-vous prêts ?