Vidéo - The Voice : le chant traditionnel kanak de Gulaan fait sensation

C’est une grande première dans l’histoire de l’émission. Ce samedi, l’émission The Voice a accueilli un candidat hors du commun : Gulaan. Le quadragénaire kanak est arrivé sur scène en costume traditionnel.L’artiste originaire de Nouvelle-Calédonie a interprété Nodei Perofeta, un chant kanak.Zazie, membre du jury a déclaré :« En tout cas, vous nous avez fait voyager. »Une partie de la famille du chanteur était en coulisses. Ils ont été très émus par sa prestation, comme les membres du jury Zazie, Pascal Obispo, Mika et Florent Pagny.Gulaan a bien eu du mal à choisir son coach pour continuer l’aventure. D’abord sans voix, il a fini par lancer :« Non, je vous laisse décider. »Une drôle de situation. Finalement, Gulaan a fini par rejoindre l’équipe de Zazie.L’aventure musicale se poursuit pour ce chanteur hors-pair qui a parcouru plus de 22 000 kilomètres pour tenter The Voice. Le chemin est encore long pour devenir The Voice. Gulaan aura en tout cas réussi à faire découvrir un chant traditionnel kanak.