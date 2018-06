Vidéo - The Voice : l'artiste Kanak Gulaan en concert à Tahiti

Rédaction web (Interviews : Esther Parau Cordette / Sophie Guébel)

Il avait fait le buzz avec sa participation à l'émission The Voice, que vous avez pu suivre sur Tahiti Nui Télévision. Le Kanak Gulaan avait dû quitter l'émission après un duel avec Maëlle. Le jury entier avait fondu en larme, une première dans l'émission. de nombreux téléspectateurs aussi regretté son départ.Gulaan est en ce moment en Polynésie. Il se produira ce jeudi soir au Tahiti Pearl Beach avec 3 autres artistes : la Hawaiienne Paula Fuga, le Neo-zélandais Rob Ruha et notre chanteur local Teiva LC.Samedi soir, Gulaan donnera seul un grand concert au Méridien Tahiti. Xavier Vergès, directeur du Grand Casting souhaitait que l'artiste soit présent lors des auditions en Polynésie : "Pour les talents polynésiens c'est un soutien et leur montrer que ça peut arriver à tout le monde." Un ou plusieurs polynésiens seront peut-être sélectionnés via le Grand Casting pour participer à The Voice.Le public de Gulaan a considérablement grandi depuis sa participation à l'émission. "Ça a déclenché quelque chose de nouveau pour lui : la rencontre d'un public européen il faut le dire. Aussi bien en France où il a fait le buzz et ça continue puisqu'il est dans le top 10 des téléchargements avec son album produit il y a 3 ans. Aussi bien en Nouvelle-Calédonie : on a fait un petit événement dans un bar musical de Nouméa. D'habitude il y a 30-40 personnes. Là il y avait 800 personnes, des gens de 7 à 77 ans et de toutes les communautés qui étaient là pour assister à son concert." Gulaan devrait faire une tournée en métropole prochainement.Xavier Vergès a découvert Gulaan il y a 20 ans en arrivant en Nouvelle-Calédonie. "Il a fallu 10 ans pour que je l'amène au Francofolies et 20 ans pour The Voice."Gulaan, artiste a la voix exceptionnelle, est un homme discret : "il y a cette voix atypique, ce côté mystique de ce personnage qui ne parle pas beaucoup. Tous les deux on parle. D'ailleurs ça fait rire les gens. Ils me disent : "tu parles des heures avec lui mais il te raconte quoi ? Parce que nous, il ne nous parle jamais". (...) Beaucoup de gens ont essayé de le changer. Moi je n'ai jamais voulu ça.""Pour moi The Voice a été une belle expérience pour faire découvrir notre musique, celle du Pacifique, raconte Gulaan. Je pense que le monde a besoin de nous. Il faut qu'on sorte un peu de notre Pacifique pour emmener la paix à l'extérieur au travers de la chanson, la danse, toutes les expressions culturelles."