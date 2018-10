Vidéo - The Voice Kids : Emma, 9 ans, fait pleurer les coachs

Rédaction web

Vendredi soir, TF1 et TNTV diffusait le deuxième prime de l'émission The Voice Kids. La nouvelle saison regorge de talents. A l'image d'Emma, 9 ans, qui a fait pleurer Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent...La candidate a choisi de reprendre "Je suis malade" de Serge Lama. Saisis par l'intensité de sa voix, les coachs se sont rapidement retournés pour découvrir le visage de la petite prodige. "Tu nous as donné une leçon d’humilité, une leçon de vie et on a envie que tu ailles jusqu’au bout", a déclaré Jenifer.Au-delà de la voix, c'est l'histoire de la fillette qui émeut : "J’ai choisi cette chanson parce ça parle de mon histoire. Je suis née avec une petite maladie des yeux, plus je grandis, plus je perds la vue, a confié Emma avant de monter sur scène. Quand je chante c’est un bonheur, c’est ma potion magique qui me fait oublier tous mes soucis."Emma a choisi de rejoindre l'équipe de Soprano.Rendez-vous vendredi prochain sur votre chaîne Tahiti Nui télévision pour la suite de l'émission.