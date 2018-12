Vidéo - The Voice Kids : 10 ans et une voix impressionnante, Emma remporte la finale

Elle avait fait pleurer les coachs lors de son tout premier passage sur la scène de The Voice Kids. Emma avait interprété Je suis malade de Serge Lama. Une chanson qui faisait écho à sa situation : "J’ai choisi cette chanson parce ça parle de mon histoire. Je suis née avec une petite maladie des yeux, plus je grandis, plus je perds la vue, a confié Emma avant de monter sur scène. Quand je chante c’est un bonheur, c’est ma potion magique qui me fait oublier tous mes soucis." racontait-elle.A 10 ans, la benjamine du concours a remporté la finale de l'émission vendredi. Son interprétation de "I have nothing" de Whitney Houston. a bouleversé le public et le jury.