Vidéo - Tentative de record du monde de ukulele : 6302 joueurs en harmonie

De Moorea, Bora Bora, Raiatea et de toutes les communes de Tahiti... les participants sont arrivés tôt ce samedi au Stade Pater. Peu à peu, les gradins et la pelouse se sont remplis. À la fermeture des portes, vous étiez 6302 joueurs. Pas suffisant pour battre Hong Kong. Mais il s'agit du deuxième plus grand rassemblement de joueurs au monde. Et le fenua a tout de même battu son propre record. En 2015, nous étions 4 792 place To'ata.Musique, fleurs, bonne humeur, l'ambiance était au rendez-vous au Stade Pater et les joueurs ont partagé un moment convivial relayé en direct télé et web sur votre chaîne. Au fenua comme chez les Polynésiens de l'étranger, la fierté est là. Les messages ont afflué pour féliciter les participants. Le record ne reviendra pas cette année au fenua. Peut-être une prochaine fois...