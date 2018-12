Vidéo - Téléthon : les étudiants du lycée Taaone se sont mobilisés

Rédaction web avec Sophie Guébel

Un haka pour la bonne cause : les étudiants du lycée Taaone se sont mobilisés pour la 5année consécutive. Objectif : sensibiliser leurs camarades à faire un don pour le Téléthon par le biais d’animations. Cette classe de BTS a été chargée de l'organisation pour cette 20e édition : "On a commencé par faire des urnes pour récolter des fonds, on a fait des ventes de brochettes de fruits aussi, raconte une élève. On a fait beaucoup de recherches sur le Téléthon et on a accueilli le petit Tamahere aujourd'hui du coup on se sent encore plus concernés. Ça nous touche vraiment".Tamahere est un petit garçon atteint d’une maladie rare. Chaque année, au moment du Téléthon, il est l’invité d’honneur du lycée : "Ça me rend heureux, joyeux mais je suis timide", explique le garçon.Pour cette édition, les élèves ont aussi réalisé une fresque géante sur le parvis de la cour de récréation. 8 lettres pour écrire le mot Téléthon.Le prénom de Tamahere y est inscrit comme un hommage à ce jeune garçon qui malgré la maladie fait toujours preuve de courage. L’organisation du Téléthon par les élèves est également une belle leçon de vie : "Ça nous apprend à aller vers les gens et à comprendre ce que l'on fait. Ce n'est pas pour rien. (...) Si dans le futur on a des enfants atteints de maladies rares, on sait ce qu'on devra faire."Des animations qui ont permis de récolter 190 000 Fcfp à la mi-journée. Un don pour sauver des vies qui aura également permis d’éduquer les élèves au handicap.Au niveau national, 69 290 089 euros ont été récoltés cette année soit plus de 8 milliards de Fcfp...