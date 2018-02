Vidéo - Télé-réalité : une équipe venue de Chine en tournage en Polynésie

Reportage Thomas Chabrol

Elle ne lésine pas sur les moyens. Pour réaliser son émission phare de web télé-réalité Sweet girls holliday, une production chinoise s’est déplacée avec 80 personnes . Des responsables de production, des techniciens, des cameramans, des assistants... l’équipe est au grand complet pour filmer le rêve polynésien de 4 jeunes femmes, célèbres dans leurs pays. Deux jeunes chanteuses de K pop, musique électro coréenne, et deux jeunes stars chinoises, l’une actrice, l’autre danseuse."C'est magnifique ces paysages…superbes et la population est très gentille, s'émerveille Laura Lou Nous voulons présenter ces îles aux chinois"Quatre épisodes de 40 min ont été tournés entre Bora Bora et Moorea. Ils seront diffusés sur une plateforme internet dès le 4 mars. En Chine, l’audience explose . Chaque épisode réunit pas moins de 20 millions de fans."Oui c’est un programme très suivi. Elles ont une très grande popularité et les fans les suivent tout le temps sur les réseaux sociaux, tweeter, weibo , sur internet en général ", explique Nana Lina, directrice de production.Cette production chinoise pose pour la première fois ses valises en Polynésie. Le programme retracera le séjour des célébrités et leur découverte d’un panel d’activités touristiques. Du saut en parachute à l’initiation à la danse, en passant par la pêche ou encore des excursions en quad, sans compter la venue d’invités surprise. "C’est le dernier paradis sur terre et nous voulions le découvrir"Pour organiser les repérages, la logistique, le transport, et obtenir les autorisations de tournage , une dizaine de professionnels de l’audiovisuel polynésien travaille sur cette production. Pour Denis Pinson, cogérant de Film'in Tahiti "c'est une sacrée expérience. C'est la première fois qu'on a une équipe chinoise. On a déjà eu des équipes européennes, américaines, d'Amérique du Sud, du Japon, d'Australie. C'est la première fois qu'on fait ça avec des Chinois. C'est une super expérience. C'est différent : ça va vite, les choses se déclenchent un peu à la dernière minute".Au quotidien, pas facile de respecter les horaires de tournage prévus. En raison des aléas climatiques, les prises de vue sont parfois modifiées au dernier moment. Et la dizaine de techniciens présents ne facilite pas toujours les choses."Le temps change souvent et nous devons ajuster les séquences en fonction des heures et du planning de tournage. C’est beaucoup de travail pour toute l’équipe" admet Nana."On ne se comprend pas toujours. On a des traducteurs avec nous. Des fois on ne les a pas donc il faut qu'on arrive à communiquer. On utilise le téléphone avec Google translate pour se parler", raconte Denis.Les paysages de Polynésie séduisent cinéma ou télé. 10 à 15 productions extérieures travaillent chaque année dans nos îles et font régulièrement appel à des professionnels de Tahiti pour les épauler.Ces tournages offrent aussi l’opportunité de faire connaître à l’international le fenua et sa culture. Heifara est professeur de danse à Moorea, c’est la 2fois qu’il participe à une émission de télé. "C'est bien pour nous (...) Ça permet de promouvoir notre culture."La production chinoise n’a pas souhaité divulguer le budget total du tournage. Mais pour loger l’ensemble de cette imposante équipe, 3 hôtels de l’île sœur ont été mis à contribution.