Vidéo - Tefana blue water : un mahi mahi de 14.9 kg pour Tefana

Rédaction web (Interview : Davidson Bennett)

Le principe de la Tefana Blue Water est simple : il faut flécher des poissons pélagiques en pleine mer près des DCP ou sur des hauts fonds. Après un petit briefing, les 7 équipages participants se sont élancés du quai de Vaitupa.La zone de pêche s’étendait entre Moorea, Tetiaroa et Tahiti, mais les équipages sont restés là où se trouve le poisson, entre Paea et Haapiti. Terehau Moulon a fléché un spécimen de 14.8kg. "On a eu trois mahi mahi (...) J'ai tapé le plus gros à 14.8kg... à 100g du jackpot", regrette Terehau.Son équipe, les black fins de Raiatea a terminé deuxième derrière Tefana de Rahiti buchin, qui a sorti 4 mahi mahi et un thon à dent de chien. "Aujourd'hui on a été plus forts de 100g. Tant mieux pour nous, ça nous permet de gagner le jackpot. C'est une fierté pour nous et félicitations à l'équipe de Raiatea pour sa belle deuxième place."La troisième place du podium revient aux pécheurs de l’équipe de Lai Lau.