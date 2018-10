Vidéo - Te Rima O Te Here organise des réunions d'information pour les futurs évasanés

Rédaction web

Comme l'explique Hereata Toti, la plus grande difficulté pour les patients en métropole, c'est la solitude. Ils ressentent une grande détresse : "D'apprendre sa maladie le lundi et de prendre l'avion le mercredi, c'est quelque chose que personne ne devrait vivre sur terre. C'est une déchirure de partir aussi loin. Sans pouvoir ensuite appeler sa famille pour dire que l'on est bien arrivé". Malgré des moyens financiers limités, Hereata est confiante quant à l'avenir de l'association : "On a peu de moyens, mais une grande volonté et une persévérance pour notre peuple. On a eu 4 000 euros de dons".