Vidéo - Te Pape Ora No Papofai met le cap sur le tārava Tahiti

Rédaction web avec Laure Philiber

Ils sont sur le podium depuis trois années consécutives. L’an dernier, Te Pape ora no Papofa’ai a remporté le 1er prix en tārava Raromata’i, le 2ème prix en himene Ruau, et les prix du meilleur auteur et du meilleur compositeur.Cette année, le groupe revient à To’ata. Les 90 choristes changent de registre. Timi Turi-Matautau, président de l’association, explique : "C’est un choix que nous avons fait dès la première année où nous avons intégré le Heiva. Nous nous sommes dits que nous allions parcourir tout le monde de la culture polynésienne."Au départ, le groupe ne l’a pas fait pour le challenge. Son aventure dans les différents types de chants avait pour objectif de partager le savoir avec les jeunes. Le président précise : "Mais au fil du temps, avec les prix que nous avons gagné… Oui, c’est devenu un challenge."Nouveau registre et nouveau thème. A To’ata, les choristes de Te Pape Ora no Papofai vont illustrer par le chant un double thème. "En tahitien, c’est te papa et te hi’ipapa ce qui veut dire : le socle et le berceau. Tout ça, bien sûr, de la culture. Nous nous sommes dits que, quelque part, nous étions garants de cette culture."Te Pape Ora No Papofai espère réitérer ses belles performances de l’an dernier.