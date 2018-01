Vidéo - Te Ara Tau : le soigneur s'inquiète pour Te Ara Ui, affaiblie

Rédaction web (Interview : Oriano Tefau / Jeanne Tinorua)

Te Ara Tau, la tortue centenaire, s'est éteinte mercredi après une attaque de chiens. Sa femelle, Te Ara Ui est aujourd'hui affaiblie selon son soigneur. "Depuis mercredi elle n'a pas mangé, ni bu. Aujourd'hui ça va un peu mieux. Quand on la caresse, elle sort la tête, elle se tient sur ses quatre pattes", explique Topa Hilaire. Mais "elle est perturbée. On va attendre ce week-end pour voir si elle va mieux."Le jour du drame, le vétérinaire a fait son possible pour sauver Te Ara Tau, en vain. Selon le soigneur, la tortue a poussé un cri lorsque son compagnon a été euthanasié. "Le jour du drame, au moment où on a euthanasié Te Ara Tau, elle s'est mise à crier. Elle s'est mise dans un coin et elle n'a plus bougé. Elle a senti que Te Ara Tau était parti."En 2009, lors d'une précédente attaque, la tortue a eu la même réaction, s'est isolée et a arrêté de manger.Topa est inquiet mais il ne pense pas que Te Ara Ui se laissera mourir.