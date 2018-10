Vidéo. Tavini - Tahoera'a : pour Oscar Temaru, "il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas"

Car Oscar Temaru et Gaston Flosse sont d'accord sur un point : le jugement rendu par la cour de révision de la Cour de cassation ne les satisfait pas du tout : "C’est d’ailleurs pour cela que je ne suis pas allé à Paris", raconte le président du parti indépendantiste. "J’avais été invité à y aller, j’ai répondu que quand on attend 60 ans pour annuler une condamnation : c’est un déni de justice !

On a mis quelqu’un en prison pendant 10 ans, il a souffert, sa famille a souffert… 60 ans après, on dit qu'on s’est trompés ! Mais c’est trop facile, ça ! Il faut le dénoncer! (...) Beaucoup de gens se sont réjouis, mais pas moi ! Je me suis dit que l’on prend quand même une décision 60 ans après, mais il n’a pas été innocenté, ni réhabilité ! Il a quand même été condamné pour plusieurs faits. Que deviennent ces faits ? Il faut aller jusqu’au bout", réclame Oscar Temaru.



Il conclut : "On va faire une pétition, et les victimes d'Algérie vont se joindre à nous, aux dernières nouvelles. On aimerait internationaliser la question".



Quant à un rapprochement politique durable avec le Tahoera'a Huira'atira... le leader indépendantiste semble ouvert : " Nous sommes en discussion, on parle de beaucoup de choses. Il y a des fois des sujets importants qui passent à l’assemblée, et on est d’accord. On vote tous ensemble. Pourquoi pas ? Il faut discuter...Il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas".