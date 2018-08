Vidéo - Taravao : le nouvel hôpital sera une annexe du CHPF selon Raynal

​Rédaction web avec Tamara Sentis

La Presqu’île, de plus en plus attractive. Aujourd’hui, près de 53 000 personnes habitent entre Hitia’a o te ra et Papara, un chiffre qui devrait drastiquement augmenter dans les prochaines années, notamment grâce aux projets de développement économique prévus dans la zone. Pour soigner cette population et désengorger l’hôpital de Taaone déjà saturé, un nouvel hôpital sera créé. Il viendra remplacer l’ancien, trop vétuste pour être rénové.Le ministre de la Santé prévoit d’élargir la capacité d’accueil à 230 lits, mais aussi d’étendre l’offre de soins, avec de la chirurgie ambulatoire, de la dialyse, de la psychiatrie ou encore l’ouverture très attendue d’une maternité. "Il y a un service d'obstétrique qui est prévu en effet. Puisqu'il y a la possibilité d'avoir de la chirurgie, il y aura donc un service d'obstétrique avec une maternité de proximité. Bien évidemment les grossesses à risque, grossesses complexes, seront hospitalisées toujours au Taaone. Mais les grossesses normales feront l'objet d'une prise en charge à Taravao", promet Jacques RaynalLe nouvel hôpital : un projet porteur d’espoir pour les malades de la Presqu’ile, qui déplorent le manque de moyens de leurs infrastructures de santé. "J'espère qu'on va le voir un jour parce que l'hôpital de Taravao est plus un dispensaire qu'un hôpital. J'admire le personnel de cet endroit qui travaille dans des conditions déplorables. Ce n'est pas normal que les gens de Taiarapu soient les laissés pour compte de Tahiti", déplore une patiente.Les praticiens de l’hôpital de Taravao, se réjouissent eux aussi. "C'est tout à fait satisfaisant puisque le bassin de population de Taravao a augmenté. Ce sera bénéfique pour la population", estime Hélène Pujol, médecin de l’hôpital de Taravao et président de la CME.Ce nouvel hôpital sera en quelque sorte une annexe du CHPF. Un statut qui devrait permettre de pallier les besoins en personnel auxquels a régulièrement été confronté l’actuel hôpital de Taravao. "Le personnel qui travaille actuellement à l'hôpital de Taravao va bien évidemment intégrer cette nouvelle structure, mais sera en plus épaulé par le personnel du grand hôpital. Il y aura certainement une augmentation du nombre de personnel, ce qui est normal puisque la structure va augmenter. Mais on se trouve dans des possibilités de capacité d'échanges entre le grand hôpital et l'hôpital de Taravao qui sont plus faciles. À l'heure actuelle, demander à un médecin PH des urgences de Taaone d'aller travailler aux urgences de Taravao, ce n'est pas possible. Là, ce sera possible puisque ce sera une annexe du CHPF", détaille le ministre de la Santé.Ce nouvel hôpital devrait être construit sur l’un des terrains de Taravao qui appartiennent au Pays. La phase d’étude démarrera dans les prochains jours. Le ministre espère un démarrage des travaux d’ici quelques mois pour une ouverture prévue d’ici 5 à 8 ans.