Vidéo - Tapura : la démission de Rony Tumahai en suspens

Rony Tumahai reviendra-t-il sur sa démission du Tapura ? Le président avait laissé entendre qu'il souhaitait discuter avec lui. Rony Tumahai a finalement rencontré Edouard Fritch lundi. "Je ne sais pas s'il m'a entendu, mais il m'a beaucoup écouté. (...) On a discuté des territoriales dans les archipels, aux îles du Vent surtout. Il m'a dit qu'il était très occupé à former les listes. En ce moment il ne dort pas. Il faut trouver trois femmes. Il n'a encore décidé quoi que ce soit pour la place de la personne en section 3."Alors, démission ou pas ? Pour l'instant "ma démission est encore entre ses mains. J'ai dit qu'il fallait que je discute avec mon équipe".Après ce rendez-vous, le maire de Punaauia a réuni sa majorité. Rony Tumahai ne suivra Edouard Fritch aux territoriales que s'il est tête de liste. Après la réunion de lundi soir, son équipe en a décidé de même. En clair, si le maire de Punaauia démissionne pour de bon, toute son équipe suivra.Rony Tumahai ne sait pas encore s'il sera tête de liste, mais a "bon espoir". Le congrès du Tapura Huiraatira aura lieu samedi. Rony Tumahai pense donc avoir une réponse d'ici vendredi.Dans tous les cas, si Rony Tumahai et son équipe démissionnent, le maire de Punaauia assure qu'il n'ira pas au Tahoeraa. "J'ai dit que j'en faisais une question de principe. Punaauia a une histoire (...) C'est le moment d'arrêter ce genre de situation."