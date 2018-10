Vidéo - Tape’a te pa’ari, ou comment lutter contre l’obésité

Rédaction Web

En marge d’avoir été un challenge personnel pour Tapunui, ce projet a également permis de sensibiliser tous les participants. "Tous les élèves de LPG Prod's ont accompagné Tapunui, l’ont soutenu pendant le projet, explique Jérôme Schmitt. Et évidemment, eux-mêmes se sont nourris de tous les conseils qu’il a eu. Et en parallèle, on a en plus fait une étude de toutes les boîtes de conserve pour voir tous les produits qui sont ajoutés dans les aliments de base."La sensibilisation est toujours au cœur des projets de LPG Prod’s. Mardi 16 octobre prochain, l’atelier audiovisuel présentera son nouveau court-métrage en avant-première au Majestic Tahiti. Et la soirée de projection affiche déjà complet. "Ce film évoque la violence scolaire, précise le professeur. Ça s’appelle Te Va’anui o te Toa Kaipeka, le chemin du guerrier. On suit un élève qui vient des îles et qui se retrouve projeté dans la société de Tahiti et qui perd un peu ses repères." Et parce que les projets s’enchaînent sans se ressembler, les élèves travaillent depuis le début de l’année scolaire sur un nouveau projet audiovisuel autour de l’environnement.