Vidéo - Taiana Juventin cultive le roi des forêts à la presqu’île

Rédaction web avec Laure Philiber

Au milieu des cocotiers et des auti, une rangée d'arbres dénote. Rien à voir avec le paysage quotidien de la presqu’île. Sur cette parcelle de terre familiale poussent des centaines de sapins.L’arbre de Noël est cultivé ici pour ravir les puristes qui ne souhaitent voir dans leur foyer que du naturel. Une tradition possible au fenua grâce à une passionnée : Taiana Juventin.Cette dernière est la seule sapinière de Tahiti. Elle cultive le roi des forêts à la presqu’île au cœur de Toahotu et en vend une centaine chaque année. La professionnelle détaille :« Nous avons à peu près 300 pieds de sapins. Mais ils ne sont pas tous coupés en même temps. Nous cultivons deux espèces différentes, dont une qui ne pousse qu’en montagne. Il faut attendre environ un à deux ans pour avoir taille acceptable. »Taiana Juventin a lancé son activité il y a 10 ans à Toahotu. Depuis, celle-ci n’a eu de cesse de croître. La demande augmente grâce au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux. Taiana Juventin expose :« Depuis Facebook, c’est devenu plus facile de vendre les sapins. Je mets une petite annonce et ça part tout seul. Cette année par exemple, en une semaine, j’avais vendu tout le stock déjà. »A l’avenir, Taiana espère développer son activité et vivre de sa passion.