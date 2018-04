Vidéo - Tahiti tourisme met des touristes en immersion pour sa nouvelle campagne

Rédaction web

Tahiti tourisme a reçu plus de 500 candidatures. Ce sont finalement Helder et Fana du Brésil, Erin et Evan des États-Unis, et la famille Gobbett d'Angleterre qui ont été retenus pour une immersion dans le mana.Dans Deux histoires, un mana, les couples étaient séparés pour vivre des expériences bien distinctes. Pour Take me To Tahiti, Tahiti tourisme a choisi de laisser le sort décider des activités des voyageurs. Chaque matin, les invités ont dû faire tourner une roue en bois.La roue proposait 14 mots représentant sept des nombreuses dualités de la destination, avec une main à double face pointant vers le type d’expériences que ces voyageurs ont pu pratiqués : Subjugué / Libéré, S’évader / Découvrir, Détente / Aventure, Inspirer / Expirer, Toucher / Ressentir, Sur l’eau / Sous l’eau, et Chaleur / Fraîcheur.Chaque jour, le résultat de la roue a permis d’emmener ces voyageurs dans différentes îles : Tahiti, Moorea, Raiatea, Taha'a ou encore les Marquises, les immergeant dans des activités comme le yachting et le snorkeling (Sur l’eau / Sous l’eau), des séances de spa dans des hôtels de luxe et des visites de plantations de vanille (Toucher / Ressentir), admirer le paysage et surfer sur les légendaires vagues tahitiennes (Détente / Aventure) et apprendre à connaître la légende du Tiki avant de faire des randonnées jusqu’aux cascades (Subjugué / Libéré).Les internautes peuvent découvrir les vidéos des voyageurs sur un site internet grâce à une roue virtuelle.