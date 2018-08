Vidéo - Tahiti pro Teahupoo : l'interview exclusive de Michel Bourez avant la compétition

Rédaction web (Interview : Olivier Huc)

"Oui c'est une compétition que j'attends toute l'année. Être à la maison, pouvoir surfer juste ici à Teahupoo. C'est tellement magnifique. De savoir que toute ma famille, mes amis sont là... c'est un plus. (...) On a de la chance d'avoir un local dans le Main event. Ce serait bien qu'il y en ait plusieurs. J'espère que le jeune Mihimana va réussir à se qualifier cette année. Je vois qu'il a un sacré niveau et qu'il peut rentrer. Bonne chance à lui !""Je suis bien. Il y a eu un déclic en fin d'année dernière lorsqu'un bon copain, Jérémy Flores, a gagné le Pipe à Hawaii. J'ai eu un petit déclic à ce moment là. Je me suis dit "il faut tout donner l'année qui va suivre". Du coup c'est ce que j'ai fait cette année. J'ai bien commencé J'ai eu quelques moments assez difficiles à cause des conditions mais là c'est parti.""C'est une femme c'est sûr ! Elle est magnifique,j elle fait peur, elle est dangereuse. Elle peut être petite et tu peux ramasser en même temps. C'est sûr que c'est une femme.""Rien, je ne pense pas à grand-chose (...) Vu que j'habite à Paea, je fais la route tous les matins. Je ne me dis rien. Il faut juste attendre les conditions. C'est juste une autre compét' pour moi dans l'année et j'espère juste qu'on aura de grosses conditions cette année. Ça ferait plaisir."