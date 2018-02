Vidéo - Tahiti : du mauvais temps jusqu'en milieu de semaine

Rédaction web (Interview : Thomas Chabrol)

Le mauvais temps s'installe. Dimanche matin, Météo France a placé Tahiti et Moorea en vigilance orange pour la pluie. "Nous sommes dans une zone de mauvais temps qui s'est déjà installée hier matin (samedi, NDLR) et qui est partie pour rester. On va avoir des précipitations encore les prochains jours", annonce Nicolas Agius, prévisionniste.Sur son site Internet, Météo France parle d'une "vaste circulation cyclonique". Mais pas de panique "il n'y a pas de cyclone. Quand on parle de circulation cyclonique, il s'agit du sens dans lequel les vents tournent. Pour l'hémisphère Sud, il s'agit d'une rotation en sens horaire donc cyclonique."Le mauvais temps est dû à de l'air chaud et humide venu du nord. A partir de la nuit prochaine, les pluies devraient concerner aussi les Australes. "Du côté de Tahiti, on va rester bloqués dans cette zone perturbée jusqu'au moins milieu de semaine : mercredi voire jeudi. Pour les Australes ça va s'aggraver cette nuit. Pour le Nord Austral, Rurutu, Rimatara, Tubuai, Raivavae, le mauvais temps va arriver en cours de nuit et devrait persister lundi."