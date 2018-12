Vidéo - Tahiti dans Google street view grâce à une entreprise locale

Christophe Courcaud est un féru d'informatique. A son arrivée à Tahiti, il remarque qu'aucune image n'est disponible pour se repérer via Google street view. "En France maintenant, quand on cherche un hôtel, une location, on cherche l'environnement, et là on ne pouvait pas le voir". L'idée émerge et avec l'aide de STES, la société pour laquelle il travaille, il se lance dans ce projet.



Avec sa voiture équipée d'une caméra high tech à 6 objectifs, il a déjà cartographié une bonne partie de l'île : "pour faire connaître Tahiti à l'extérieur et pour le lancement de notre nouvelle entreprise, on s'est dit qu'on allait cartographier toute la route de ceinture de Tahiti, quelques lieux touristiques comme la Pointe Vénus, quelques plages de surf à Papenoo, et puis le belvédère à Taravao. Et éventuellement, quand il fera beau, on ira à Moorea faire le tour et proposer une vue du Belvédère".