Vidéo - Tahiti célèbre le Nouvel An chinois

Rédaction web avec Sophie Guébel, Esther Parau-Cordette et Naea Bennett

Pour attirer la chance, les commerçants de Papeete font chaque année appel à une association d’arts martiaux. Pour respecter le rituel, cachés sous le lion, ils doivent attraper un bouquet de légumes suspendu pour apporter richesse, prospérité et bonheur. Un exercice difficile et toujours une performance aux yeux du public : "c'est impressionnant, c'est magnifique à voir !" s'exclame Cécile Taero.Les danseurs vont devoir parcourir des dizaines de commerces et d’entreprises chaque jour durant deux semaines : "Il y a beaucoup de stress, il fait chaud sous le lion... Et on doit faire attention dans les magasins à ne pas toucher des objets pour que ça tombe. Plutôt que de rester à la maison rien faire et vagabonder dans le quartier, je préfère faire ça. Je souhaite à tout le monde beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année, prospérité, amour et beaucoup de richesse" déclare Jean Haapuea, membre de l'association Jin Wu Koon et danseur.Les festivités se poursuivent ce vendredi pour le bal du Nouvel An et ce dimanche lors de la journée culturelle chinoise au temple Kanti.