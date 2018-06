Vidéo - Tahiti Fashion Week : 12 jeunes femmes rêvent de défiler pour les plus grands

Rédaction web avec Sophie Guébel

Elles ont entre 16 et 21 ans. Ces jeunes filles s’apprêtent à défiler devant une grande agence de mannequin italienne. La plupart vit un rêve de petite fille mais surtout une aventure qu’elle sait inoubliable.C’est sous le regard attentif d’Alberto Vivian que les 12 jeunes filles apprennent à défiler pour donner une vraie dimension professionnelle à cet évènement. Cette année, c’est la styliste américaine Nicole Miller qui sera l’invitée de la Tahiti Fashion Week. Alberto Vivian souligne :« Je suis content parce que chaque année, il y a des étrangers qui viennent. Tous les ans, ils trouvent vraiment qu’il y a une évolution incroyable. Cette année, on attendra les critiques positives et négatives… »Trois jeunes filles ressortiront gagnantes de ce défilé. Elles pourront faire des tests photos dans des agences réputées. Une étape difficile mais qui fait grandir.Ces jeunes filles monteront sur scène vendredi 15 juin. La Tahiti Fashion Week, c’est aussi l’occasion pour les professionnels de la mode et de la beauté polynésienne de démontrer leur talent. Deux défilés seront organisés le mercredi 13 et le jeudi 14 juin dans les jardins de l’assemblée.